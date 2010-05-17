Агрохозяйства Житомирщины увеличили вал продукции животноводства

В агрохозяйствах Житомирской области в январе-апреле т.г. объем валовой продукции животноводства вырос к аналогичному показателю 2009 года на 1,2% - до 455 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Индекс производства валовой продукции животноводства составил в целом 101,2%, в том числе в сельхозпредприятиях - 106,3%, в хозяйствах населения - 100,2%.