Московский арбитраж отложил иск "Альфа-банка" к "Союз-Виктану"

Арбитражный суд Москвы в понедельник отложил до 28 июня рассмотрение иска ОАО "Альфа-банк" о взыскании с ООО "Союз-Виктан"и ЗАО "Союз-Виктан" 700 миллионов рублей задолженности по кредиту, в том числе 650 миллионов рублей основного долга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Людмила Пулова отложила заседание, так как у суда не было доказательств надлежащего извещения третьего лица - украинского ООО "Фирма Союз-Виктан ЛТД". Ранее суд принял к производству встречное исковое заявление ООО "Союз-Виктан", в котором заявитель просит признать свой договор поручительства с банком недействительным, так как сделка была для "Союз-Виктана" крупной, но при этом ее не одобрили в установленном порядке.

Альфа-банк ранее ходатайствовал о выделении в отдельное производство требований к украинским подразделениям группы "Союз-Виктан" - ООО "Фирма Союз-Виктан ЛТД", ЗАО "Завод марочных вин и коньяков "Коктебель"и ООО "Союз-Виктан трейд" (Украина). Очередное заседание по этому иску в понедельник также было отложено до 28 июня.

По данным газеты "Коммерсант", речь в исках Альфа-банка идет о кредите, выданном украинским компаниям "Союз-Виктана" местным подразделением Альфа-банка. Российские компании (торговая компания и завод в подмосковной Рузе) являлись поручителями по займу.

"Союз-Виктан" - международная группа компаний, производитель ликероводочных изделий. Производственные мощности расположены в Симферополе и в городе Рузе (Московская область, Россия). 52% акций материнской компании группы SV Company Ltd принадлежат Андрею Охлопкову, еще 48% распределены между ING Bank, LM Moore и Firebird Republics Fund. По данным Росстата, за девять месяцев 2009 года "Союз-Виктан"произвел 1,84 миллиона дал (декалитров) водки (на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2008 года). Алкогольная группа "Союз-Виктан" 22 декабря 2009 года направила в арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом головной компании в России - ЗАО "Союз-Виктан", на балансе которого на 30 сентября 2009 года находился завод в подмосковной Рузе и недостроенная площадка в Лыткарино. В начале 2009 года на Рузу приходилось до 60% всего выпускаемого "Союз-Виктаном"алкоголя. 25 января 2010 года суд признал ЗАО "Союз-Виктан"банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. Хозяйственный суд Киева 24 ноября 2009 года принял решение о банкротстве основной "дочки"группы на Украине - ООО "Союз-Виктан Лтд", ввел мораторий на исполнение требований кредиторов и остановил перечисление должником налогов и сборов. Ассортимент компании превышает 50 наименований, основным является водочный бренд SV. Продукция экспортируется более чем в 30 стран.