На Житомирщине на 4% увеличилось производство молока

В сельхозпредприятиях Житомирской области за январь - апрель т. г. производство молока выросло к аналогичному прошлогоднему показателю на 4% - до 25,9 тыс. тонн. - ОГА.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в целом количество произведенного молока в указанном периоде на 1 тыс. тонн превышает аналогичный прошлогодний показатель.

От коровы надоено в среднем 856 кг., что на 124 кг. больше (16,9%) чем было в январе - апреле 2009 года.

Самая лучшая продуктивность коров зафиксирована в агроформированиях Ружинского района , а также Брусиловского и Житомирского.