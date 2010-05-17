Экспорт российского зерна в сезоне 2009-2010 гг. составит 21,6 млн. т

Экспорт российского зерна в сельскохозяйственном сезоне 2009-2010 годов составит 21,6 миллиона тонн против прогнозируемых ранее 20 миллионов тонн, при этом в новом сезоне РФ увеличит свое присутствие на внешних рынках. Такой прогноз озвучил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в понедельник, передает РИА Новости.

"В этом году за счет снижения внутренней закупочной цены мы получили показатель по экспорту больше, чем прогнозировалось (около 20 миллионов тонн). Мы прогнозируем, что на 1 июля по старому урожаю выйдем на показатель экспорта в размере 21,6 миллиона тонн, из которых 18,1 - пшеница", - сказал он, напомнив, что в предыдущем сезоне экспорт зерновых в России составил 23,6 миллиона тонн. По словам Злочевского, состояние озимых в РФ "хорошее", их площадь с учетом 2 миллионов гектаров погибших составляет 16 миллионов тонн (изначально было засеяно 18 миллионов гектаров). В целом площадь озимых будет больше, чем в прошлом сезоне, отметил эксперт. При этом большую часть озимых посевов составляет пшеница. Он отметил, что на озимые приходится большая часть урожая: с 16 миллионов га прогнозируется собрать порядка 40 миллионов тонн пшеницы (из 60 по итогам прошлого года). В связи с тем, что РФ в настоящее время корректирует структуру яровых площадей в сторону увеличения фуражных культур, то РЗС прогнозирует сокращение площади пшеницы в общей структуре ярового сева на 10-15% в текущем сезоне. В целом общая площадь первого сева составит 30-32 миллиона гектаров, из которых 16 миллионов - пшеница. Злочевский подтвердил ранее озвученный прогноз, что валовый сбор зерна в РФ при среднестандартных погодных условиях составит 95-97 миллионов тонн, при этом при хорошей погоде урожай может достичь 100 миллионов тонн. Урожай пшеницы прогнозируется в объеме 60 миллионов тонн - примерно, как в прошлом году. При этом Злочевский подчеркнул, что в РФ существует проблема большого объема переходящих запасов зерна: так, к 1 июля 2010 года (то есть к началу нового сезона) их объем будет больше на 4 миллиона тонн по сравнению с прошлым годом и составит порядка 26 миллионов тонн. При этом ликвидность зерна, по оценке РЗС, сейчас довольно низкая, и предстоящий сезон будет также непростым, так как общемировая площадь сева под зерновые сохранится на уровне прошлого года. И, несмотря на то, что общемировой урожай прогнозируется на 12 миллионов тонн меньше, чем в предыдущем году (когда он составил 1,776 миллиарда тонн), запасы будут по-прежнему велики, так как потребление тоже снизится. Переходящие запасы в мире увеличатся на 31 миллион тонн по сравнению с предыдущим годом и достигнут на 1 июля 2010 года 198 миллионов тонн. "Таких запасов не было давно", - отметил Злочевский, добавив, что общий объем торгов пшеницей сократился со 143 до 126 миллионов тонн. Говоря о новом экспортном сезоне, глава РЗС отметил, что РФ вынуждена увеличивать экспорт, чтобы стабилизировать внутренний рынок. "В новом сезоне Россия будет увеличивать свое присутствие на мировом рынке", - сказал Злочевский, напомнив, что из 126 миллионов тонн общих торгов пшеницей в мире 18 приходится на Россию. Эксперт отметил, что РФ в состоянии за счет более низкого ценового предложения по сравнению с конкурентами увеличить свою долю еще на 10-20 миллионов тонн.