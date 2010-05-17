«Оболонь» выпустила лимитированную партию пива «Юбилейное»

Компания “Оболонь”, один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, выпустила специальное пиво «Оболонь Юбилейное», приуроченное к 30-летнему юбилею пивоварни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, новинка выпущена лимитированной партией в 2 млн. бутылок.

Отмечается, что это новый сорт светлого чистого солодового пива. Оно создано по новой рецептуре и имеет выраженный хмельной вкус и яркий натуральный аромат.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупнейший национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компания «Оболонь» – крупнейший экспортер пива с Украины. По итогам 2009 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.