«Люстдорф» выплатил 1,43 млн. грн. дохода

Компания «Люстдорф» выплатила 1,434 млн. грн. дохода за двенадцатый купонный период по своим облигациям серии А.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, проценты по облигациям выплачены через Первый украинский международный банк, который является платежным агентом выпуска. Проценты выплачены в полном объеме из расчета 57,34 грн. на одну облигацию, или 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, компания «Люстдорф» повысила доходность 9-12 купона облигаций серии А на 7% – до 23% годовых. Доходность на 1-8 квартальные периоды была установлена на уровне 16% годовых.

Облигации серии А были выпущены в мае 2007 года на сумму 25 млн. грн.

Привлеченные от продажи облигаций средства направлены на финансирование реконструкции производственно-инженерного корпуса, строительство и оборудование вспомогательных цехов, складских помещений, а также частичное расширение производственного оборудования и установку нового технологического оборудования для производства новых видов продукции.

Справка УНИАН. ООО «Люстдорф» начало свою производственную деятельность в феврале 1997 года на базе Ильинецкого молочного завода (Винницкая обл.).

Имеет 6 дочерних предприятий.

ООО «Люстдорф» является владельцем четырех торговых марок – «На здоровье», «Селянське», «Бурёнка», «Тотоша».

Мощности компании позволяют перерабатывать около 350 тонн молока в сутки. Компания выпускает 42 наименования молочной продукции.