Запасы зерна в Украине сократились на 28%

В Украине на 1 мая 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых культур, имелось в наличии 7,7 млн. тонн зерна, что на 28% меньше, чем на 1 мая 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы составили 3,8 млн. тонн, ячменя – 1,5 млн. тонн, кукурузы – 1,4 млн. тонн, ржи – 0,5 млн. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 3,4 млн. тонн зерна (на 23% меньше), в том числе 1,3 млн. тонн пшеницы, 0,8 млн. тонн ячменя, 0,7 млн. тонн кукурузы и 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 4,3 млн. тонн зерна (на 32% меньше), в том числе зернохранящие – 2,6 млн. тонн (на 37% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 2,1 млн. тонн, что на 8% больше, чем на 1 мая 2009 года, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,6 млн. тонн (на 11% меньше), перерабатывающих предприятиях – 1,5 млн. тонн (на 17% больше).