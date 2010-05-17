IDS Borjomi Georgia планирует увеличить производство и продажи

IDS Borjomi Georgia, один из крупнейших производителей минеральных вод в Грузии, планирует в текущем году увеличить производство и продажи минеральной воды Borjomi на 25% по сравнению с 2009 годом – до 100 млн. литров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор компании IDS Borjomi Georgia Заза КИКВАДЗЕ.

Он отметил, что в 2009 году компания произвела и реализовала 80 млн. литров Borjomi.

По словам З.КИКВАДЗЕ, 67% производимой продукции ТМ Borjomi экспортируется в 30 стран мира и в текущем году планируется увеличение продаж продукции в среднем на 20% на всех рынках.

Кроме того, компания в текущем году намерена начать экспорт продукции в Польшу и арабские страны. При этом З.КИКВАДЗЕ подчеркнул, что для компании стратегическими рынками остаются Украина, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

Справка УНИАН. Компания IDS Borjomi Georgia входит в IDS Borjomi International. Компания владеет лицензией на эксклюзивное право добычи и разлива минеральной воды Borjomi до 2034 года.