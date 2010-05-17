Нормативная денежная оценка проведена в 82,9% пунктов

По состоянию на 1 апреля т.г. в Украине из общего количества населенных пунктов (29 815 населенных пунктов площадью 7 437,3 тыс. га) нормативная денежная оценка земель проведена в 24 728 населенных пунктах (на площади 6 354,08 тыс. га), что составляет 82,9% от количества населенных пунктов и 85,4% от их общей площади.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, в Киеве, Севастополе и населенных пунктах Донецкой, Запорожской, Одесской, Ривненской и Сумской областей нормативная денежная оценка земель проведена на 100%, в городах областного значения – 99,5% (от площади), в городах районного значения – 86% (от площади), в поселках – 86,3% (от площади), в селах – 82,8% (от площади).

В Госкомземе отметили, что завершаются или находятся на стадии завершения работы по нормативной денежной оценке земель населенных пунктов в Волынской (98,6% от количества населенных пунктов), Днепропетровской (97,9%), Ивано-Франковской (97,5%), Киевской (96,7%), Полтавской (94,2%) и Тернопольской (98,6%) областях. При этом низкие темпы по проведению таких работ наблюдаются в Крыму (20,8%) и Черниговской области (54,6%).

По данным Госкомзема, нормативная денежная оценка земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов проведена на площади 419,429 тыс, га, что составляет 3,84% от их общей площади (10 909,9 тыс. га).