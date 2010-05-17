«Сармат» провел ребрендинг «Жигулевского» и «Доброго Шубина»

ЗАО «Сармат» провело ребрендинг пива «Жигулевское» и «Добрый Шубин». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в середине мая 2010 года в торговой сети Донецкого региона появилось пиво «Жигулевское» с новой этикеткой. Первый налив «Жигулевского» в бутылки с этикетками нового дизайна состоялся на донецком пивзаводе «Сармат» 22 апреля. Отмечается, что «Жигулевское» будет выпускаться в стеклянной бутылке 0,5 л и в ПЭТ упаковке объемом 1 л и 2 л.

«По итогам 2009 года продажи «Жигулевского» составили 27% от общего объема продаж бренда «Сармат», - отметил генеральный директор ЗАО «Сармат» Игорь ТИХОНОВ. - Мы считаем, что ребрендинг этого знаменитого сорта будет способствовать дальнейшему росту его популярности».

Кроме того, в середине мая пиво донецкого региона «Добрый Шубин» появилось в обновленном дизайне. Отмечается, что после того, как Донецкий пивоваренный завод стал ЗАО «Сармат», пиво «Добрый Шубин» выпускалось в линейке «Сармат» и занимало 3% в общих продажах бренда.

Пиво «Добрый Шубин» в обновленном дизайне будет представлено на рынке в ПЭТ упаковке объемом 1 и 2 литра.

Справка УНИАН. ЗАО «Сармат» - пивоваренная компания, расположенная в г. Донецке. С июня 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат». В Украине компания представляет ТМ «Сармат», «Miller Genuine Draft», «Золотая Бочка», Velkopopovický Kozel.

SABMiller plc - одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний, представленная на всех шести континентах. Компания владеет полутораста предприятиями в 75-ти странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год. Шесть брендов группы SABMiller входят в топ-50 мировых брендов, среди них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch и другие. SABMiller plc имеет листинг на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга.