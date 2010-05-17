"Банк Кредит Днепр" предоставил «Амаранту» кредитную линию

«Банк Кредит Днепр» (Днепропетровск) предоставил кредитную линию на сумму 35 млн. гривен компании ООО «Амарант».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном на сайте банка.

Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, а также на развитие бизнеса компании. Другие детали не сообщаются.

Справка УНИАН. "Банк Кредит Днепр» (Днепропетровск) зарегистрирован 7 июля 1993 года.

Активы банка на 1 апреля 2010 г. составили 4,487 млрд. грн., обязательства – 3,916 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,058 млрд. грн., собственный капитал – 570,917 млн. грн., уставный капитал - 315 млн. грн.

«Банк Кредит Днепр» в первом квартале т.г. получил чистую прибыль в 1,259 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2010 года 100% акций банка принадлежали кипрской компании «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед» (Кипр). В прессе банк называют подконтрольным украинскому бизнесмену Виктору ПИНЧУКУ.

ООО «Амарант» является эксклюзивным представителем словацкой инжиниринговой компании «BIORAFINERIA SK» в Украине, а также на территории стран СНГ, производит разработку и внедрение оборудования по производству растительного масла из всех видов масличных культур и биодизельного топлива из всех видов растительного масла.