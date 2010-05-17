В этом году увеличились посевы подсолнечника и кукурузы

Аграрии Черниговской области в этом году значительно увеличили площади посевов кукурузы и подсолнечника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, кукуруза в этом году посеяна на площади 205 тыс. га против 169,2 тыс. га в прошлом году. На сегодня кукуруза занимает самую долю в структуре посевов области.

Рекордные площади в этом году в Черниговской области занимает и подсолнечник – почти 32 тыс. га, что почти в полтора разы больше, чем в 2009 году, когда в области был установлен абсолютный рекорд посева этой культуры.

В целом посевная кампания в области подходит к концу: яровыми культурами засеяно 638,5 тыс. га, или 93% запланированных площадей, завершен сев ярового рапса – им засеяно 6,4 тыс. га. Кроме того, сахарной свеклой засеяно почти в два с половиной раза больше площадей, чем в прошлом году – 14 тыс. га против 6 тыс. га в 2009-м. Также активно идет сев сои, гречихи и проса, однако несколько последних дней высокие темпы посевной сдерживают дожди.