В Украине приватизировали землю 86% пользователей участков

По состоянию на 1 апреля т.г. в Украине 12,5 млн. граждан приватизировали земельные участки общей площадью 4 млн. га для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений, ведения личного крестьянского хозяйства, садоводства, индивидуального дачного и гаражного строительства, что составляет 86% от количества граждан, имеющих право на приватизацию предоставленных в их пользование земельных участков.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам.

По данным Департамента земель сельскохозяйственного и другого назначения, охраны и мониторинга земель Госкомзема, этим гражданам выдано 7 млн. государственных актов на право собственности на землю, что составляет 56,5% от количества граждан, которые приватизировали свои земельные участки, в том числе свыше 1 млн. госактов в соответствии с Порядком бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на землю.