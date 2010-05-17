«Хлибпром» инвестировал 100 млн. грн.

ПАО «Концерн Хлибпром», крупный производитель хлебобулочных изделий, инвестировал 100 млн. грн. в строительство завода по производству полузамороженных изделий во Львове.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в марте 2010 г. компания завершила строительство высокотехнологического завода по производству полузамороженных изделий. Сумма инвестиций в проект составила 100 млн. грн. На сегодня на предприятии осуществляются пусконаладочные работы.

Более детальную информацию компания планирует предоставить после запуска завода.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн Хлибпром» управляет заводами и элеваторами в 5 регионах Западной и Центральной Украины. Компания является 3-м крупнейшим производителем хлебобулочных изделий в Украине с долей рынка 8%.

В 2009 г. производство хлебобулочных изделий компании составило 131 тыс. тонн.

В 2009 г. чистый доход «Концерн Хлибпром» составил 543,6 млн. грн., EBITDA 77,4 млн. грн. В 2010 г. компания планирует нарастить продажи на 9% до 592,7 млн. грн., а показатель EBITDA - на 19%, до 91,9 млн. грн.