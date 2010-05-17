IDS Group планирует увеличить продажи Borjomi в Украине

IDS Group Ukraine, один из крупнейших производителей минеральных вод в Украине, планирует в текущем году увеличить продажи минеральной воды Borjomi в Украине на 19% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 млн. литров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В компании отметили, что в текущем году IDS Group Ukraine планирует увеличить объемы продаж Borjomi на 25,5% в денежном выражении и на 21,3% в бутылках. По информации компании, данное увеличение объема продаж запланировано с учетом реализации активной маркетинговой программы.

Справка УНИАН. Компания IDS Group – один из крупнейших операторов рынка минеральных вод. В компанию входят: Миргородский завод минеральных вод, Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Трускавецкий завод минеральных вод «Аквариус», ЗАО «ИДС» («Индустриальные и дистрибуционные системы») и ОАО «Нова».

Компания производит минеральные воды «Миргородская», «Моршинская», «Старый Миргород», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая кристальная», «Аляска», «Сорочинская», а также является официальным импортером «Боржоми» в Украине.