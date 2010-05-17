В Винницкой области производство соков снизилось

Предприятия Винницкой области в январе-апреле 2010 года произвели 4,952 тыс. тонн соков и нектаров, что на 61,02%, или 7,752 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства соков и нектаров в январе-апреле 2010 года стал дефицита у предприятий оборотных средств и сырья.

В частности, в апреле по сравнению с мартом 2010 года производство соков и нектаров в области сократилось на 1,44%, или 0,013 тыс. тонн, – до 0,889 тыс. тонн, а по сравнению с апрелем 2009 года – на 71,54%, или 2,235 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области произвели 46,887 тыс. тонн соков и нектаров, что на 41%, или 32,627 тыс. тонн, меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Производством соков и нектаров в Винницкой области занимаются компании «Виннифрут» и «Аграна Фрут Украина».