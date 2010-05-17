Производство тракторов в Украине увеличилось в 25 раз

В Украине производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в январе-апреле текущего года увеличилось в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1044 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство сеялок в Украине в январе-апреле т.г. увеличилось на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 862 штук, а борон дисковых – в 2,6 раза, до 420 штук.

Справка УНИАН. В 2009 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства сократилось на 77,2% по сравнению с 2008 годом – до 1443 штук, производство сеялок – на 79,5%, до 1582 штук, а борон дисковых – на 83,2%, до 926 штук.