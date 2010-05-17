МинАП оценивает состояние 92% озимых как хорошее

В Украине, по данным на 13 мая, из посеянных 8,557 млн. га озимых зерновых культур сохранилось 7,96 млн. га, или 93%.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

По данным министерства, 3,788 млн. га посевов озимых зерновых культур (47,6%) - в хорошем и 3,490 млн. га (43,9%) - в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, 677 тыс. га, или 8,5% посевов озимых зерновых, - слабые и изреженные, еще 603 тыс. га, или 7%, погибло.