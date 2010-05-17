МинАП оценивает состояние 92% озимых как хорошее
20:43, 17 мая 2010Агро
0
И удовлетворительное
В Украине, по данным на 13 мая, из посеянных 8,557 млн. га озимых зерновых культур сохранилось 7,96 млн. га, или 93%.
Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.
По данным министерства, 3,788 млн. га посевов озимых зерновых культур (47,6%) - в хорошем и 3,490 млн. га (43,9%) - в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, 677 тыс. га, или 8,5% посевов озимых зерновых, - слабые и изреженные, еще 603 тыс. га, или 7%, погибло.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter