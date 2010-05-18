84% посевов озимого рапса находится в хорошем состоянии

В Украине, по данным на 13 мая, из посеянных 1,418 млн. га озимый рапс сохранился на площади 0,911 млн. га, или 64,2%.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

При этом погибло 507 тыс. га (35,8%).

По данным министерства, 357 тыс. га посевов озимого рапса (39,2%) - в хорошем и 412 тыс. га (44,2%) - в удовлетворительном состоянии. Кроме того, 142 тыс. га (15,6%) посевов озимого рапса - слабые и изреженные.