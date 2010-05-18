Аграрии Днепропетровской области завершили сев яровых

Посеяно 1,8 млн. га

Аграрии Днепропетровской области завершили сев яровых культур на площади 1,185 млн. га. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации. Площадь под ранними зерновыми – овсом, ячменем, пшеницей составила 303,7 тыс. га. Кукурузой на зерно засеяно 209,2 тыс. га Сельскохозяйственные предприятия посеяли подсолнечник на площади 488 тыс. га. По данным управления, аграрии увеличили яровой клин под подсолнечником и кукурузой относительно плана из-за пересева 60 тыс. га площадей, ранее засеянных рапсом. Посевы рапса погибли из-за неблагоприятных погодных условий зимой текущего года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter