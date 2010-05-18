В Херсонской области увеличилось сельхозпроизводство

12:23, 18 мая 2010
Агро
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В январе-апреле на 0,6%

В Херсонской области в январе-апреле 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства в сравнении с данными за аналогичный период 2009 года выросло на 0,6%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, в общем объеме производство в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 11,3%, а в  хозяйствах населения сократилось на 2%.

При этом реализация аграрными предприятиями собственной сельскохозяйственной   продукции за указанный период текущего года (в фактически действующих ценах) в сравнении январем-апрелем 2009 года увеличилась также на 0,6%. Часть продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 74,2%, животноводства – 25,8% (в январе–апреле 2009 года, соответственно, 80% и 20%).

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