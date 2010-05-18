Аграрии Херсонщины завершили сеять рис и сою

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминстрации.

Согласно сообщению, на 18 мая агропредприятия области посеяли рис на площади 7,3 тыс. га, что составляет 119,1% от запланированных объемов (6,13 тыс. га).

Также на указанную дату посеяно 75,73 тыс. га сои, что составляет 105,4% от запланированных площадей (71,82 тыс. га).