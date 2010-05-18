В Хмельницкой области яровыми засеяно 94% площадей

В Хмельницкой области, по оперативным данным, яровыми культурами засеяно 553,4 тыс. га, что составляет 94% прогнозируемой площади.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в области полностью завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, которые посеяны на площади 187 тыс. га, что составляет 104% от плана. Сахарной свеклой засеяно 48,7 тыс. га, что на 7,6 тыс. га больше запланированного и на 18,7 тыс. га больше прошлогодних показателей. Площади посевов подсолнечника также увеличены на 26% по сравнению с планом и составляют 23,3 тыс. га.

На сегодняшний день в регионе продолжается сев поздних яровых культур. Аграрии засеяли 82,4 тыс. га кукурузой на зерно (82% от плана), 46,6 тыс. га - соей (81%), начали сев гречихи и проса.

Помимо этого проводится вторичная подкормка озимых зерновых культур, подкормлено 110 тыс. га. Кроме того, на площади 156,6 тыс. га проведена обработка озимых гербицидами.