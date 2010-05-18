Житомирщина представит продукцию свыше 30 предприятий

Житомирщина представит на киевской выставке " Агро-2010" с 15 по 19 июня продукцию более 30 лучших предприятий, а четрые племзавода дела будут экспонировать животных и птиц.

Об этом сегодня на заседании в Житомирской облгосадминистрации сообщил зампредседателя по агровопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, область приступила к подготовке в участии на 22 международной агропромышленной выствке " Агро-2012" в национальном комплексе " Экспоцентр Украины".

Н. ДЕЙСАН уточнил, что экспозицию области разместят на 40 кв. метрах.

"В ней примут участие 31 сельскохозяйственное, перерабатывающее предприятие, фермерские хозяйства и частные предприниматели, которые покажут лучшие образцы своей продукции",- сказал Н. ДЕЙСАН.

Он уточнил, что свое участие в выствке подтвердили уже Бердичевский хлебзавод, Житомирский и Адрушевский маслозаводы и другие предприятия.