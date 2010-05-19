Рестайлинг сайта ТД «Арда»

Один из крупнейших в Украине дистрибьюторов элитного алкоголя Торговый Дом АРДА в мае провел рестайлинг и запустил обновленную версию корпоративного веб-сайта www.arda.com.ua.

«За последний год, несмотря на сложную экономическую ситуацию, наша компания смогла адаптироваться под жесткие требования рынка, - говорит руководитель отдела маркетинга ТД АРДА Виктория Чирах. - Нами был выбран новый путь маркетинговой политики, мы смогли найти и успешно реализовать нестандартные решения для продвижения наших брендов. Рестайлинг сайта – это важная составляющая маркетинговой стратегии, коммуникация, которая поможет нам вывести бренды на новый уровень узнаваемости и сформировать еще большую лояльность потребителя».

Категория элитных алкогольных напитков в структуре украинского рынка крепкого алкоголя пока остается довольно незначительной. В то же время этот рынок демонстрирует стабильный рост.

ТД «Арда» движется на встречу клиенту и понимает, как важна оперативность и умение держать руку на пульсе во всех процессах без ущерба качеству.

«Корпоративный сайт www.arda.com.ua призван выполнять функцию мощного интернет-представительства компании, реализовывать промозадачи, а также привлечь новых партнеров, - отметила В.Чирах. - Посредством сайта мы хотим развивать культуру пития в Украине, показать, что элитный алкоголь - не просто крепкий напиток, а целая наука со своей собственной историей, традициями, искусством миксологии (технология смешивания напитков) и многим другим. Ведь алкогольные напитки созданы не только для поднятия настроения, а скорее, чтобы служить достойным дополнением к еде. И наша цель - популяризировать науку эногастрономию, которая призвана правильно сочетать блюда и алкоголь к ним».

Теперь, благодаря обновленному веб-сайту www.arda.com.ua, посетители смогут больше узнать о полюбившихся брендах, на сайте появился раздел, посвященный методической литературе: советы, секреты и технологии приготовления всемирно известных коктейлей, которые пригодятся как аматорам, так и профессиональным барменам.