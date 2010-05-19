Эксперт: Поставки и продажи аммиачной селитры увеличатся

Отмена Украиной антидемпинговой пошлины на импорт российской аммиачной селитры приведет к увеличению объемов поставок и продаж этого продукта.

Об этом в комментарии УНИАН сказала аналитик ИК Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО.

По ее словам, отмена пошлины позволит российским производителям увеличить маржу даже без снижения ими цен на свою продукцию.

В то же время, эксперт считает, что на украинский рынок это не окажет резкого влияния, потому что российская селитра присутствовала у нас и раньше, причем стоила на 5-10 долларов дешевле продукции украинского производства. «Российские коллеги могут гибко подходить к формированию цены благодаря низкой себестоимости своей продукции: химические заводы российских производителей получают газ по 80 долл. за тыс. куб. м. При этом импортная селитра по качеству полностью идентична нашей», - сказала она.

По словам Т.ЛЕВЧЕНКО, аграрии и до принятия этого решения активно покупали российскую селитру, но объемы этих закупок были ограничены, потому что Россия сама потребляет большие объемы селитры, а в посевной сезон поступление этого удобрения в Украину вообще прекращалось.

Напомним, что решение о снятии Украиной антидемпинговой пошлины для российской аммиачной селитры обсуждалось уже давно. Во время переговоров по экспорту украинских труб в Россию взамен решили урезать пошлину и разрешить российской стороне свободно торговать селитрой. 12 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отменила антидемпинговые пошлины на импорт российской аммиачной селитры.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2010 года решением Межведомственной комиссии по международной торговле на основании заявления Союза химиков Украины было возбуждено специальное расследование в отношении импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием питательных элементов: азота, фосфора, калия, содержащих более 10% азота, независимо от страны происхождения и экспорта.

Решение было комиссии принято на основании информации, которая содержалась в заявлении Союза химиков Украины за период со второго полугодия 2008 года по первое полугодие 2009 года, а именно: наличие увеличения импорта в Украину минеральных удобрений – темпы роста составили в абсолютных показателях 12,5%; наличие причинения значительного вреда заявителю – объемы производства сократились на 49,6%, объемы продаж на внутреннем рынке Украины сократились на 34,7%, убытки от продажи на внутреннем рынке Украины увеличились в 1000 раз; наличие причинно-следственной связи между фактом роста объемов импорта в Украину и причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю.

В мае 2009 года Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением сотрудничавших с Минэкономики ОАО "Дорогобуж" и ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", для которых они определены на уровне соответственно 9,76% и 10,78%.