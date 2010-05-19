Срок выдачи земельных актов ограничат?

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует одобрить законопроект, которым, в частности, вводится ограничение максимальных сроков выдачи гражданам государственных актов на право собственности на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что законопроект существенно упростит систему выдачи земельных актов.

«Вы знаете, какой это болезненный вопрос для миллиона граждан, которых обманули обещаниями бесплатно выдать акты на землю. Мы наводим порядок в этом деле. Предлагается (в законопроекте – УНИАН) впервые ввести граничные сроки выдачи актов», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что должностных лиц, нарушающих нормы действующего законодательства, будут привлекать к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 апреля т.г. в Украине 12,5 млн. граждан приватизировали земельные участки общей площадью 4 млн. га для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений, ведения личного крестьянского хозяйства, садоводства, индивидуального дачного и гаражного строительства, что составляет 86% от количества граждан, имеющих право на приватизацию предоставленных в их пользование земельных участков.

По данным Департамента земель сельскохозяйственного и другого назначения, охраны и мониторинга земель Госкомзема, этим гражданам выдано 7 млн. государственных актов на право собственности на землю, что составляет 56,5% от количества граждан, которые приватизировали свои земельные участки, в том числе свыше 1 млн. госактов в соответствии с Порядком бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на землю.