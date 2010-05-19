«Квас Тарас» расширил ассортимент

«Славутич», Carlsberg Group, производитель пива и безалкогольных напитков, расширил ассортиментную линейку ТМ «Кваса Тарас» новым вкусом – яблочным. В состав кваса живого брожения теперь входит натуральный яблочный сок, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Производиться новый напиток будет на киевском и запорожском заводах «Славутич».

Сообщается, что «Квас Тарас» является лидером рынка, и его доля в 2009 году составила 26,9% в денежном и 22,5% в натуральном выражении.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ОАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье, Киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня». В Украине компания представляет ТМ «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас».