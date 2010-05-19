Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 19.05.10)

Обзор за неделю 10 - 16 мая

Пшеница.

После того как цены на пшеницу не смогли удержаться в восходящем тренде, началось активное падение котировок. За последнюю неделю на Чикагской бирже стоимость июльских контрактов упала почти на 5% до уровня $4,66 за бушель ($171,32 за тонну). При этом главной причиной снижения цен на зерно является валютный фактор. Американский доллар продолжает укрепляться против основных конкурентов. В итоге импорт зерна из США становится весьма дорогим удовольствием, что безусловно снижает спрос на американскую сельхозпродукцию. В ближайшие сессии участники агрорынка продолжат преимущественно следить за валютными торгами. При этом диапазон движения цен по пшенице, по нашим прогнозам, будет находиться в ближайшую неделю в рамках отметок 4,45-4,75 доллара за бушель.

Кукуруза.

Как и пшеница, цены на кукурузу не могли не отреагировать на резкие валютные колебания. В итоге снижение котировок за последнюю неделю составило около 4%.

В настоящий момент июльский контракт торгуется в районе $3,57 за бушель ($140,55 за тонну). Помимо того, что американскому экспорту вредит «дорогой» доллар, так еще и мировая конкуренция на рынке кукурузы усиливается. В частности, после неурожайного 2009 года, страны Латинской Америке (Аргентина и Бразилия) вновь возвращаются в список крупнейших экспортеров зерна, а значит, давление на американских продавцов может усилиться, что приведет еще к большему снижению цен. При этом в ближайшую неделю котировки кукурузы должны стабилизироваться вблизи текущих значений.

Свинина.

После экспирации майского фьючерса на постную свинину, цены на мясо существенно снизились. Как мы и прогнозировали, после бурного роста в предыдущие месяцы, на рынке назревала коррекция. При этом в качестве вероятного ориентира снижения участники рынка называли уровень $0,77 за фунт. В этой связи незначительный потенциал для дальнейшего снижения цен еще остаётся, поскольку в настоящий момент фунт свинины стоит $0,81 ($1782 за тонну). Также стоит отметить, что рынок свинины, имевший до недавнего времени некий «иммунитет» от валютных колебаний, теперь тоже стал реагировать на события вокруг доллара. На этом фоне трейдеры начали переосмысливать некоторые риски.

Обзор "УНИАН-Экономике" предоставила ФК "Калита-Финанс"