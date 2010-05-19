Парламент не разрешил продавать землю иностранцам

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Украины о права на землю иностранных лиц".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 52 (при необходимых 226 - УНИАН) из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагалось статью 82 Земельного кодекса “Право собственности на землю юридических лиц” изложить в новой редакции. Ею предусматривалось, что юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Украины, могут приобретать в собственность земельные участки в случае: приобретения по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, других гражданско-правовых соглашений; внесение земельных участков его учредителями в уставный фонд; принятие наследства; возникновение других оснований, предусмотренных законом.

Законопроектом предусматривалось, что юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Украины, учредителями или участниками которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иным, чем законодательство Украины, не могут приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения. В нем также предусматривалось, что юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иным, чем законодательство Украины, могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения или сооружения объектов недвижимого имущества.

Относительно земель сельскохозяйственного назначения законопроект предусматривал, что юридические лица, учредителями или участниками которых являются иностранные граждане, лица без гражданства или юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иным, чем законодательство Украины, не могут приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, устанавливается исключительное право на распоряжение сельскохозяйственными угодьями только гражданами Украины.