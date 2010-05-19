Цена реализации свиней в живом весе снизилась

В Украине цена реализации свиней в мае 2010 года снизились на 26,3% по сравнению с маем прошлого года – с 19 до 14 грн. за килограмм живого веса (вторая категория).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

В УКАБ отметили, что данная тенденция обусловлена наращиваниям поголовья и объемов реализации свиней. Так, на 1 мая т.г. поголовье свиней во всех категориях хозяйств возросло на 15% – до 7,95 млн. голов, причем в сельхозпредприятиях рост составил 19%. Соответственно, реализация свиней на убой увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на фоне низкого спроса на внутреннем рынке повлияло на снижение закупочных цен, даже несмотря на сокращение импорта.

Дополнительным фактором риска в УКАБ назвали падение курса евро, поскольку основу импорта свинины в последние годы составляли именно поставки из стран ЕС.

В УКАБ отмечают, что снижение цен уменьшает мотивацию к наращиванию производства. Темпы увеличения поголовья в январе-мае т.г. уже были меньшими, чем в январе-апреле. По данным Госкомстата, темпы роста поголовья свиней в феврале т.г. составляли 16,7%, а уже в апреле – 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам УКАБ, в случае снижения цен до 13 грн./кг живого веса около 30% сельхозпредприятий потеряют прибыль. Параллельно с увеличением поголовья в эффективных хозяйствах будет происходить его уменьшение на свинофермах, которые используют устаревшие технологии.