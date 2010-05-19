АМК оштрафовал Теофипольскую гослабораторию ветмедицины

Хмельницкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало Теофипольскую межрайонную государственную лабораторию ветеринарной медицины за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, проведенный отделением анализ расчета стоимости ветсанэкспертизы продукции показал, что предприятие неправомерно применяло завышенные затраты времени на проведение одной ветеринарно-санитарной экспертизы, в результате чего была завышена стоимость услуг.

"Для примера, стоимость проведения одной ветеринарно-санитарной экспертизы свинины составляла 16,96 грн. вместо 11,56 грн, то есть была завышена на 5,40 грн. Таким образом, государственное учреждение определило цены на услуги по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продукции растительного и животного происхождения на продовольственном рынке, которые не соответствовали фактическим затратам на их выполнение, и ущемляла права потребителей этих услуг", - отметил он.

В.ОЛУЙКО добавил, что в ходе рассмотрения дела лаборатория прекратила нарушение и провела перерасчет стоимости услуг.