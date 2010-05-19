В Николаевской обл. производство агропродукции выросло
18:08, 19 мая 2010Агро
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В январе-апреле на 3,3%
В Николаевской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь–апрель 2010 года по сравнению с январем–апрелем 2009 года увеличился на 3,3%, в том числе в аграрных предприятиях – на 7,5%, в хозяйствах населения – на 1,8%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.
Объем реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе–апреле 2010 года по сравнению с январем–апрелем 2009 года уменьшился на 28,7%, в том числе продукции растениеводства – на 31,6%, животноводства – на 15,4%. Средние цены продажи возросли на 33,9%, в частности на продукцию растениеводства – на 36,4%, животноводства – почти на четверть.
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