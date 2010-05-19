В Николаевской обл. запасы зерна снизились на 34,5%

В Николаевской области на 1 мая 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях области, а также предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых и масличных культур, было в наличии 360,4 тыс. тонн зерна, что на 34,5% меньше, чем на 1 мая 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Николаевской области, в том числе имелось 198,1 тыс. тонн пшеницы (на 31,2% меньше), 127,3 тыс. тонн ячменя (в 1,7 раза больше), 1,8 тыс. тонн ржи (на 31,8% меньше), 25,9 тыс. тонн кукурузы (на 84,1% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 110,3 тыс. тонн (на 28,5% меньше), из них непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 44,1 тыс. тонн (на 26,2% меньше), а на предприятиях, осуществляющих его переработку и хранение, – 66,2 тыс. тонн (на 29,9% меньше).