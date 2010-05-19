Поступление в бюджет Крыма платы за лицензии выросло

В бюджет Автономной Республики Крым в январе-апреле т.г. поступило 10,4 млн. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Поступления в Госбюджет Украины за лицензии на производство, экспорт, импорт, оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями составили 5,5 млн. грн., что превышает поступления в январе-апреле 2009 года на 22%.

За четыре месяца 2010 года в Крыму субъектам хозяйствования выдано 2084 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и 1667 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями, сумма оплаты за которые составила около 3,95 млн. грн.

Рассмотрено 130 заявок-расчётов на изготовление марок акцизного сбора, в соответствии с которыми реализовано более 73 млн. марок на сумму акцизного сбора около 197 млн. грн.

Сотрудниками Регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий за четыре месяца 2010 года проведена 61 проверка субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. По выявленным в ходе проверок нарушениям действующего законодательства применены финансовые санкции на сумму 105 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2010 года в бюджет АРК поступило около 7,5 млн. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.