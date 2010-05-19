Нужно усовершенствовать получение права собственности на землю

Кабинет министров предлагает устранить пробелы и решить проблемные вопросы, возникающие сегодня в правовом регулировании процедуры удостоверения права собственности на землю.

Разработанный Министерством юстиции проект изменений в некоторые законодательные акты в этой сфере принят сегодня на правительственном заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как отметил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, правительство, в частности, предлагает установить срок выдачи государственного акта на право собственности на земельный участок и определить ответственность за нарушение этого срока.

Кроме того, правительственный проект закона направлен на устранение пробелов в правовом регулировании вопросов относительно осуществления отметок о переходе права собственности на государственных актах при получении земельного участка в наследство несколькими наследниками. Поскольку свидетельство о праве на наследство выдается каждому наследнику, к каждому такому свидетельства предлагается прилагать государственный акт.

Законопроектом также предполагается урегулировать оформление права собственности на земельный участок новым владельцем в случае, если соглашение об отчуждении земельного участка или свидетельство о праве на наследство было заключено до вступления в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков». В частности, изменения касаются случаев, когда государственный акт на право собственности на земельный участок не был выдан, а в делах нотариуса отсутствует государственный акт, который выдавался отчуждателю земельного участка.

Изменения коснутся осуществления отметок о переходе права собственности на государственных актах в случае отсутствия на них места для последующего осуществления отметок о переходе права собственности.

Законопроект также регулирует проставление отметки о переходе права собственности на земельный участок государственным нотариусом соответствующего государственного нотариального архива в случае прекращения деятельности нотариуса, который до вступления в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков» заверил или издал указанный в части второй статьи 126 Земельного кодекса Украины документ, но государственный акт на право собственности на земельный участок выдан не был.

Как сообщил А.ЛАВРИНОВИЧ, с целью законодательного урегулирования указанных вопросов правительством предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков».