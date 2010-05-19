Завод "Брацлав" сократил прибыль

Завод по производству доильного оборудования "Брацлав" (Немировский р-н Винницкой обл.) в 2009 году сократил прибыль на 50,26%, или на 2,043 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 2,022 млн. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, переданном агентству УНИАН.

В 2009 году "Брацлав" увеличил чистый доход (выручку) от реализации продукции на 18,01%, или 10,709 млн. - до 70,172 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.

Валовой доход увеличился на 17,89% или на 12,228 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 80,592 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2007 год "Брацлав" закончил с чистой прибылью 0,331 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Брацлав" (Немировский р-н Винницкой обл.) было создано в 1979 году. Основными видами продукции, которые производятся предприятием, являются: установки для доения и стойловое оборудование. Предприятие также изготовляет стойловое оборудование для привязного содержания коров.

Основные страны экспорта: Россия, Беларусь и Молдова, куда экспортируется больше 50% продукции. Сбыт продукции предприятия организован через дилерскую сеть как на территории Украины, так и на территории России, Беларуси, Молдовы и Казахстана. 73,0421% акций предприятия владеет председатель правления Николай МИХАЙЛЕНКО.