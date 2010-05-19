Предприятия Винницкой обл. увеличили производство сливочного масла

В январе-апреле 2010 года молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 2,679 тонн сливочного масла, что на 11,76% или на 282 тонны больше, чем в январе-апреле 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Рост производства сливочного масла в январе-апреле 2010 года связан с увеличением спроса.

В частности, в апреле 2010 г., по сравнению с апрелем 2009 г., производство сливочного масла жирностью до 85% молокоперерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 7,88% или на 59 тонн, а по сравнению с мартом рост производства составил 9,5% или 70 тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 9,516 тыс. тонн сливочного масла, что на 17,62% или на 2,035 тыс. тонн меньше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями молочной продукции в Винницкой области является Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом производством сливочного масла жирностью до 85% в Винницкой области занимается 11 предприятий. На долю предприятий производителей молочной продукции приходится около 15% общеукраинского объема.