В Херсонской области производство консервированных овощей выросло

В Херсонской области производство консервированных овощей в январе-апреле текущего года, в сравнении с показателями за аналогичный период 2009 года, увеличилось на 26,7% и составило 0,93 тыс. т.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом производство указанной продукции в апреле 2010 года к апрелю прошлого года также увеличилось – на 50,8%, но сократилось к марту текущего года на 18,3%.

Всего предприятиями области в апреле было выпущено консервации 0,18 тыс. т.