Эксперты прогнозируют снижение валового сбора зерна

Общая посевная площадь зерновых в Украине под урожай 2010 г. останется практически на уровне прошлого года и составит 15,8 млн. га. В то же время в новом сезоне ожидается снижение валового сбора зерна на 3,2% по сравнению с прошлым годом - до 44,5 млн. тонн, в том числе пшеницы – на 7,3%, до 19,4 млн. тонн, ячменя – на 5%, до 11,3 млн. тонн.

Такой прогноз озвучила аналитик ИА "АПК-Информ" Анастасия ИВАСЕНКО, выступая с докладом на международной конференции "Зерновой форум & Зерновая индустрия-2010", сообщается на сайте "АПК-Информ".

По словам эксперта, причины снижения урожая заключаются в недостатке денежных средств для соблюдения агротехнологии на должном уровне и «вмешательстве пресловутого погодного фактора».

В то же время А.ИВАСЕНКО напомнила, что оценки МинАП более оптимистичны - 46-47 млн. тонн.

Эксперт прогнозирует, что общее предложение зерна в Украине в 2010/11 МГ составит 48 млн. тонн, что на 5,2% ниже предложения текущего сезона.

Таким образом, в 2010/11 МГ Украина сможет поставить на внешние рынки около 17,8 млн. тонн, что на 14% меньше, чем прогноз экспорта в текущем сезоне. Из основных культур сокращение экспорта ожидается по пшенице и ячменю, в то же время прогнозы производства кукурузы обещают в грядущем сезоне неплохие перспективы экспорта культуры, отметила А.ИВАСЕНКО.