В Николаевской обл. производство мясных продуктов снизилось

В Николаевской области за 4 месяца нынешнего года в производстве мяса и мясных продуктов зафиксирован спад на 26,9%, в производстве молочных продуктов и мороженого – на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе – апреле 2009 г. в этих отраслях также наблюдалось падение – на 56% и 15,6% соответственно).

Как сообщили УНИАН в отделе статистики промышленности Главного управления статистики в Николаевской области, при этом в целом в январе-апреле производство продукции в пищевой промышленности выросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Согласно сообщению, предприятия области уменьшили выпуск почти всех видов мясной продукции. Так, по сравнению с 4 месяцами прошлого года существенно сократилось производство мороженой свинины – на 95%, мороженой говядины – на 71,2%, солёной, сушёной и копчёной свинины – на 43,5%, солёного, в рассоле, сушёного и копчёного мяса домашней птицы – на 30,9%.

Кроме того, выпуск пищевых субпродуктов (кроме субпродуктов мяса домашней птицы) снизился на 20%, свежей или охлаждённой свинины – на 11,4% и такой же говядины – на 9,2%.

Выпуск колбасных изделий составил 586 тонн, что на 26,6% (или на 212 тонн) меньше, чем в аналогичном периоде 2009 года. Сокращено производство полукопченых колбас – на 32%, варёных колбасных изделий, сосисок и сарделек – на 26,3%.

В то же время выросло производство мясных полуфабрикатов на 2,9%, варено-копченых, полусухих, сыровяленых и сырокопчёных колбас – на 13,8%, колбасных изделий из печени – на 33,3%, свежего или охлаждённого мяса и субпродуктов домашней птицы – в 3 раза.

Среди ассортимента молочных продуктов наблюдается снижение объема производства сычужных сыров на 27,6%, (или на 953 тонны), обработанного жидкого молока – на 18,8% (на 677 тонн), кисломолочных продуктов – на 17,7% (на 1294 тонны) и сливочного масла – на 9,1% (на 71 тонну).

Вместе с тем, больше, чем в январе-апреле прошлого года, выпущено мороженого – на 7,1%, молока и сливок сгущенных – на 8,5%, свежего неферментированного и кисломолочного творога – на 12,9%, плавленого сыра – на 14%, спредов – на 26%, сухих молока и сливок – на 36,1%.