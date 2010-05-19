«АТБ» намерена летом открыть не менее 15 дискаунтеров

Компания «АТБ-маркет», развивающая розничную сеть дискаунтеров «АТБ», летом текущего года планирует открыть не менее 15 дискаунтеров в регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, наибольшее количество магазинов откроется в Харьковской и Донецкой областях, а также в Крыму. В соответствии с планами компании, число дискаунтеров «АТБ» на Крымском полуострове к концу лета достигнет 23.

В июне-июле будет расширена география дислокации торговой сети «АТБ». В Приморске (Запорожской обл.) и Славутиче (Киевской обл.) компания откроет первые дискаунтеры сети.

Справка УНИАН. ООО «АТБ-маркет» (Днепропетровск) основано в 1993 году, включает торговую сеть дискаунтеров «АТБ». По состоянию на 19 мая 2010 года компания представлена 390 магазинами в 118 городах 15 регионов Украины.

Товарооборот торговой сети «АТБ» за 2009 год составил более 8,9 млд. гривен (с НДС).

В 2006 году в Украине открылось 50 дискаунтеров «АТБ», в 2007 – 52, в 2008 - 75, в 2009 – 83.

ООО «АТБ-маркет» входит в корпорацию «АТБ». В состав корпорации также входят кондитерская фабрика «Квитень», мясная фабрика «Фаворит», спортивный клуб «Восход».

Дискаунтер – магазин с узким ассортиментом и минимальным набором услуг для покупателей, с достаточно низкими ценами.