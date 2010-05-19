В Хмельницкой обл. производство сельхозпродукции выросло

В Хмельницкой области в январе-апреле 2010 г. общее производство продукции сельского хозяйства выросло против января-апреля 2009 г. на 0,2%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - на 5,3%, в хозяйствах населения - сократилось на 1,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, за четыре месяца хозяйствами всех категорий произведено 25 тыс. т мяса в живом весе, что на 6,2% меньше, чем в январе-апреле 2009 г., молока - 158,7 тыс.т (на 2,1% меньше), яиц - 109,2 млн. шт. (на 10,2% меньше).

Общий объем реализованной аграрными предприятиями собственной выработанной продукции за январь-апрель по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. уменьшился на 27,6%, в т.ч. продукции растениеводства - в 2 раза, животноводства - увеличился на 0,5%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями области по всем направлениям реализации за январь-апрель 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 28,2%, в т.ч. на продукцию растениеводства - на 34,4%, продукцию животноводства - на 24,6%.