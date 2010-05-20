Аграрии Хмельницкой области проводят посевную кампанию

Почти 99% аграриев Хмельницкой области проводят посевную кампанию за собственные средства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель облгосадминистрации Василий ЯДУХА.

"В этом году товаропроизводитель не заимствовал кредитов в банках, а рассчитывал на собственные силы и ресурсы. Однако в следующем году власти области обязательно повернутся к этому вопросу и будут способствовать выдаче доступных займов для аграрного сектора", - отметил он.

По его словам, сейчас продолжаются переговорить с областными филиалами ПриватБанка, Укрсоцбанка, Банка Аваль по кредитованию сельскохозяйственной отрасли.

Сейчас кредиты получили 11 предприятий области на сумму около 3 млн. грн.