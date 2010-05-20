В Полтавской области выросло агропроизводство

В Полтавской области в январе-апреле 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства возросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 годом

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, в частности, в сельхозпредприятиях объемы производства выросли на 8,5%, в хозяйствах населения – на 2,7%.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями области доля крупного рогатого скота составила 45,9% (в январе-апреле 2009 года – 49,3%), свиней – 48,6% (34,9%), птицы всех видов – 5,4% (15,8%).

Общий объем выращивания скота и птицы в аграрных предприятиях в январе-апреле 2010 года возрос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в т.ч. свиней – на 32,2%, крупного рогатого скота – сократился на 4,3%, птицы всех видов – на 28,7%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой в январе-апреле 2010 года составило 138,8% (в январе-апреле 2009 года – 129,7%). Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле уменьшились на 4,3%, свиней – на 10,6% и составили соответственно 447 г и 328 г.