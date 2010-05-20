В Кировоградской области запасы кормов сократились на 16,7%

На сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) запасы кормов всех видов на 1 мая 2010 года составили 33,2 тыс. тонн, что на 16,7% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, запасы концентрированных кормов уменьшились на 29,7% – до 16,4 тыс. тонн.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось 4,2 центнера кормов всех видов (на 1 мая 2009 года – 5,9 ц), в том числе концентрированных – 2,1 центнера (на 1 мая 2009 года – 3,5 ц).