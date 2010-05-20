В Крыму пройдет Международная конференция "Вино-2010"

В Крыму 21-25 июня этого года государственное предприятие "Крымстандартметрология" проведет Международную научно-практическую конференцию "Вино-2010. Проблемы технического регулирования производства и реализации винодельческой продукции".

Об этом сообщается на официальном сайте ГП "Крымстандартметрология".

Согласно сообщению, конференция пройдет при поддержке Госпотребстандарта Украины, Министерства аграрной политики Украины, Верховной Рады АРК и Совета министров АРК, Национального института винограда и вина "Магарач" НААНУ.

Конференция состоится в пансионате "Прибрежный", расположенном между Ялтой и Никитским ботаническим садом в урочище Магарач.

Конференция посвящена вопросам совершенствования отечественного законодательства в сфере качества и безопасности винодельческой продукции, стандартизации, подтверждения соответствия, а также методам оценки качества продукции, экономики и конкурентоспособности отрасли, экспортному потенциалу предприятий. Также будут рассмотрены достижения в области новых технологий в виноградарстве и виноделии.

В ходе работы конференции планируются заседания ряда технических комитетов стандартизации и подкомитета ПК 93/3 "Системы управления безопасностью пищевых продуктов".

На конференцию приглашаются широкие круги производственников, предпринимателей, ассоциаций потребителей, ученых, специалистов в области стандартизации, работников торговли и контролирующих органов. Также с целью обмена опытом приглашаются иностранные участники.

По итогам конференции планируется издательство сборника научных трудов и материалов конференции.

Участники конференции посетят ведущие винодельческие предприятия Южного берега Крыма, а также получат свидетельства о повышении квалификации по направлениям тематических семинаров в рамках конференции.