В Крыму запасы зерна уменьшились на 42%

В Крыму по состоянию на 1 мая 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях, а также предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 189,0 тыс. тонн зерна, что на 42,2% меньше против 1 мая 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе запасы пшеницы уменьшились на 62,8% и составили 93,3 тыс. тонн, кукурузы - на 34,9% до 13,3 тыс. тонн, ячменя - увеличились в 2,1 раза до 69,9 тыс. тонн.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 72,3 тыс. тонн, в том числе 31,9 тыс. тонн пшеницы, 16,3 тыс. тонн ячменя, 13,1 тыс. т кукурузы. Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 116,7 тыс. тонн зерна, в том числе зернохранилища - 103,5 тыс. тонн.

Кроме того, к началу мая запасы семян подсолнечника составили 3,9 тыс. тонн, или на 47,1% меньше, чем на 1 мая 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму по состоянию на 1 апреля 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях, а также предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 184,9 тыс. тонн зерна, что на 60,8% меньше против 1 апреля 2009 г.