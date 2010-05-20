В Винницкой обл. 76 агропредприятий получат компенсацию

В Винницкой области 76 сельскохозяйственных предприятий получат компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связям с общественностью Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, Винницкой области на основании приказа Министерства аграрной политики выделено 909,1 тыс. грн. бюджетных средств.

Согласно предоставленным сельхозпредприятиями платежным документам по компенсации процентной ставки выделенные средства будут распределены по кредитам с краткосрочных заимствований между районными управлениями агропромышленного развития, по средне- и долгосрочным заимствованиям – между предприятиями АПК пропорционально потребности в средствах, не выплаченных в 2009 году.

По результатам проверок, проведенных Контрольно-ревизионным управлением, выявлено ряд предприятий, которые использовали выделенные ранее средства не по назначению.

Как следствие, СООО «Агрофирма Вахновка» (Калиновский р-н), ОАО «Могилев-Подольский консервный завод» и СООО «Агрофирма «Красное» (Тывровский р-н) лишены права на получение государственной поддержки в течение текущего и трех следующих бюджетных периодов.