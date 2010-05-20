Рис, каучук и сахар могут подняться в цене

Участники товарного рынка всерьез обеспокоены ситуацией с беспорядками в Таиланде, поскольку под угрозой может оказаться экспорт каучука, риса и рафинированного сахара из этой страны. Об этом сообщила сегодня газета Financial Times со ссылкой на мнение экспертов рынка. Как отмечает ИТАР-ТАСС, Таиланд является одним из крупнейших в мире экспортеров риса и каучука, а также находится на втором месте среди поставщиков рафинированного сахара, имея на рынке долю в 20%.

Существуют опасения, что осуществлявшиеся бесперебойные поставки товаров приостановятся в результате хаоса в стране, что приведет к значительным убыткам, в том числе и к росту цен на экспортируемые продукты.

Уже стало известно, что основные компании-поставщики риса закрыли представительства в Бангкоке, по крайней мере, на несколько дней.